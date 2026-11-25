На ремонт дорог в Сургуте в 2027 году предусмотрено 440 млн рублей против 2,6 млрд в текущем — почти в шесть раз меньше. Об этом сообщает «Сургутская трибуна» со ссылкой на заместителя директора департамента городского хозяйства Анну Коршунову.

«Что касается планов на 2027 год, финансовые средства выделены не такие значительные, как в этом году. Можно сказать, что очень маленькие. Предусмотрен ремонт только дорог в рамках нацпроекта „Инфраструктура для жизни“, это 440 миллионов», — сказала она.

Средства направят на два объекта: Нефтеюганское шоссе от улицы Маяковского до Комплектовочной и улицу Университетскую от Ленина до Маяковского. Капитальный ремонт шоссе рассчитан на два года. Для сравнения: в 2026 году в городе отремонтировали 22 объекта.

Также власти планируют устранить колейность на площади 32 тысячи квадратных метров. Ремонт внутриквартальных проездов, которые активно обновляли в уходящем году, пока в планы не включен.

Ранее siapress.ru сообщал, что в дорожном сезоне 2026 года в Сургуте отремонтировали около 15 километров дорог. Колейность устранили на площади 53 тысячи квадратных метров, еще на 20 тысячах квадратных метров выполнили ямочный ремонт.