В Сургуте назвали сроки открытия трех новых дорог

До конца 2026 года в Сургуте рассчитывают открыть движение сразу по трем строящимся участкам дорог. Об этом сообщил глава Сургута Максим Слепов после осмотра объектов вместе с губернатором Югры Русланом Кухаруком.

Речь идет о дорогах от улицы Александра Усольцева до улицы Крылова, от улицы Есенина до улицы Ивана Шидловского, а также об участке 3 «З» от Тюменского тракта до улицы 4 «З».

По словам главы города, новые участки должны улучшить транспортную связность и перераспределить потоки. «Эти объекты имеют большое значение для Сургута: новые дороги улучшат транспортную связь, распределят транспортные потоки и сделают ежедневные поездки удобнее. Открыть движение по всем трем участкам рассчитываем до конца года», – написал Максим Слепов.

Он также подвел итоги дорожных работ этого года. В Сургуте отремонтировали около 15 километров дорог, четыре объекта реализовали в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Кроме того, дорожники устранили 53 тысячи квадратных метров колейности и провели ямочный ремонт на площади 20 тысяч квадратных метров.

Осмотр объектов прошел в День работников дорожного хозяйства.