В Сургуте с 1 декабря останется только три перевозчика общественного транспорта

В Сургуте по итогам конкурса автобусные маршруты распределили между «Самара Авто Газ», СПОПАТ и СПАТО. Об этом сообщает сообщество «Общественный транспорт Сургута». Срок действия контрактов — с 1 декабря 2026 года по 30 ноября 2028 года.

ООО «Самара Авто Газ» будет обслуживать 11 маршрутов: №13, 18, 28, 28А, 43, 45, 47, 61, 68, 88 и 99.

ОАО «СПАТО» получило три маршрута: №111, 112 и 119.

АО «СПОПАТ» будет работать на 22 маршрутах: №10, 16, 17, 22, 22А, 26, 27, 29, 32, 36, 37, 49, 77, 77А, 107, 110, 113, 114, 115, 116, 117 и 118.

По данным сообщества, рынок перевозок покидают пять компаний: «Центр», «РТС-МЕД», «Сургутавтолайн», «СПАТП» и «Сургутгазсервис».

Ранее мы писали о том, что пришедшему в Сургут на 11 самых популярных маршрутов перевозчику из Самары потребуется привезти в город более 100 автобусов и нанять на них водителей, а также обслуживающий персонал.