В Югре число преступлений, совершенных иностранцами и лицами без гражданства, за десять месяцев 2026 года сократилось в 2,7 раза — с 453 до 167. Количество тяжких и особо тяжких преступлений снизилось на 87%: правоохранительные органы зарегистрировали 41 такой случай против 317 годом ранее. Такие данные содержатся в отчете окружного управления МВД о результатах работы в сфере миграции за январь — октябрь 2026 года.

Среди преступлений, совершенных иностранными гражданами, полиция зарегистрировала 35 краж — на треть меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Наиболее заметное снижение произошло в сфере незаконного оборота наркотиков: количество таких преступлений уменьшилось с 277 до 15, или более чем в 18 раз.

Одновременно правоохранительные органы усилили миграционный контроль. За десять месяцев сотрудники полиции провели 8 336 проверочных мероприятий — в 2,2 раза больше, чем годом ранее. Рейды проходили в жилом секторе, на строительных площадках, предприятиях торговли, общественного питания, транспорта и в других местах, где работают иностранные граждане. Проверки охватили территории 20 муниципалитетов Югры. По итогам мероприятий полиция выявила 8 358 административных нарушений миграционного законодательства. В их числе — несоблюдение правил въезда, режима пребывания в России, миграционного учета и трудоустройства.

Суды и органы внутренних дел приняли 2 888 решений об административном выдворении. Фактически за пределы России отправили 2 583 иностранных гражданина — в 3,7 раза больше, чем за десять месяцев 2025 года, когда этот показатель составлял 738 человек. Кроме того, принято 52 решения о депортации и 4 178 решений о запрете въезда в страну. Число запретов увеличилось более чем вдвое.

Ранее СИА-ПРЕСС сообщал, что за девять месяцев 2026 года из Югры выдворили 2 135 иностранных граждан. Таким образом, только за следующий отчетный месяц количество фактически исполненных решений увеличилось еще на 448.

Отдельное направление работы связано с пресечением фиктивной регистрации и организации незаконной миграции. На основании материалов сотрудников полиции за десять месяцев возбуждено 932 уголовных дела — на 61% больше, чем год назад. Из них 490 дел касаются фиктивной регистрации иностранца по месту жительства, 326 — фиктивной постановки на учет по месту пребывания, еще 112 — организации незаконной миграции. По фактам незаконного пересечения государственной границы возбуждено четыре дела.

Контроль затронул и работодателей. За незаконное привлечение иностранцев к труду выявлено 1 025 административных нарушений — в 1,6 раза больше прошлогоднего результата. Общая сумма назначенных штрафов превысила 39,5 млн рублей. Суды также приняли 75 решений о временном приостановлении работы организаций и предпринимателей. Годом ранее таких решений было 34.

К административной ответственности за работу без необходимых документов либо с нарушением установленных требований привлекли 178 иностранных граждан. Еще 133 протокола составили за привлечение иностранцев к видам деятельности, на которые в регионе распространяются ограничения.

При этом миграционный поток в Югру продолжает сокращаться. За январь — октябрь на учет поставили 56,4 тысячи иностранцев — на 21,7% меньше, чем годом ранее. По состоянию на 1 ноября в округе были зарегистрированы чуть более 35 тысяч иностранных граждан, что на 20,5% ниже показателя на аналогичную дату 2025 года. Почти 96% поставленных на учет прибыли из стран СНГ. Наибольшие группы составили граждане Узбекистана — 18,8 тысячи человек, или 33,3% от общего числа, и Таджикистана — 17,9 тысячи, или 31,7%.

Снижение миграционного потока отразилось на рынке труда. За десять месяцев иностранцам оформили и переоформили 17 848 патентов — на 25,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество выданных разрешений на работу сократилось со 126 до 97. Статус высококвалифицированного специалиста получили 48 человек против 75 годом ранее.

Несмотря на уменьшение числа патентов, поступления в бюджет Югры от фиксированных авансовых платежей по НДФЛ немного выросли. Иностранные работники перечислили более 2,1 млрд рублей — примерно на 12,3 млн рублей больше, чем за январь — октябрь 2025 года.

Число выданных разрешений на временное проживание сократилось с 334 до 88, видов на жительство — с 4 989 до 1 234. Одновременно органы внутренних дел приняли 799 решений об отказе в выдаче документов и 4 322 решения об аннулировании ранее оформленных разрешений.

Российское гражданство за десять месяцев приобрел 1 591 человек — на 78% меньше прошлогоднего показателя. В 875 случаях заявления о приеме в гражданство отклонили: количество таких решений выросло почти в семь раз. Еще по 75 гражданам приняты решения о прекращении гражданства.

Всего подразделения полиции оказали жителям и иностранным гражданам более 674 тысяч государственных услуг в сфере миграции. В частности, оформлено около 73 тысяч внутренних и более 85 тысяч заграничных паспортов. Количество выданных загранпаспортов увеличилось почти на 10%.