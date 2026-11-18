Аэропорт Сургута установил две российские рентгенотелевизионные установки НЕОСКАН с искусственным интеллектом. Оборудование уже используют для досмотра багажа и грузов, сообщает пресс-служба воздушной гавани. Новые интроскопы заменили импортные установки и пополнили техническую базу подразделения транспортной безопасности аэропорта.

Искусственный интеллект способен распознавать 35 типов запрещенных и потенциально опасных предметов. Система автоматически выделяет подозрительные объекты на экране, помогая оператору быстрее обнаруживать возможные угрозы.

Установки сканируют содержимое багажа сразу в двух проекциях. Благодаря этому сотрудники службы безопасности могут рассматривать предметы с разных ракурсов и точнее определять их форму и расположение. За процессом досмотра следят пять камер видеонаблюдения. Доступ к управлению интроскопом получает только авторизованный сотрудник: система может идентифицировать оператора по лицу, отпечатку пальца или паролю.

Ранее СИА-ПРЕСС сообщал, что аэропорт Сургута первым среди воздушных гаваней северных регионов внедрил российскую систему цифрового мониторинга «Зенит». Она отслеживает работу аэродромной техники, помогает выявлять неисправности и предупреждает о возможных нештатных ситуациях на перроне.