Депутат Думы Сургута Алексей Кучин предложил сократить с пяти до двух километров зону, где ограничено строительство вдоль конденсатопровода Уренгой − Сургут. По его словам, это позволит строить школы и детсады на севере города и развивать аэропорт. Накануне, 17 ноября, комитет Думы по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку поддержал предложение Кучина попросить Минэнерго России ускорить работу над проектом постановления, который позволит изменить границы зоны.

Сейчас в пятикилометровую зону попадают поселки Дорожный и Таежный, дачные кооперативы и аэропорт. По словам Кучина, в ее границах оказалось больше 7,5 тысячи частных жилых домов. Строить здесь школы и поликлиники нельзя, поэтому детей приходится возить на занятия за пределы этой территории. Ограничения мешают и реконструкции аэропорта, где, по словам депутата, сейчас нельзя обустроить даже новую парковку.

Алексей Кучин пояснил, что при сокращении зоны до двух километров Дорожный и Таежный окажутся за ее пределами, а у жителей появится больше возможностей строить частные дома. Для объектов аэропорта, по словам депутата, проект допускает размещение на расстоянии от 1,2 километра до трубы. О том, как возникли ограничения, Кучин рассказал в блоге на СИА-ПРЕСС.

На заседании комитета депутат Михаил Бехтин поддержал инициативу и предложил учесть при доработке проекта риски для тех, кто будет жить и работать рядом с конденсатопроводом. «Мы, конечно, понимаем, что границы нужно выдвигать в интересах города, в интересах развития города. <…> Нельзя, чтобы мы поставили под определенную, скажем так, опасность жителей города, которая будут осуществлять деятельность или проживать в этой зоне. Думаю, что заключение должно быть очень проработано», − указал Бехтин.

Депутат Игорь Руденко рассказал, какие меры можно предусмотреть на участке трубопровода со стороны, куда планирует развиваться город. «Для каждого опасного производственного объекта существуют нормы отступления и компенсирующие мероприятия. Если необходимость все-таки в этом направлении у нас двигаться есть, то компенсирующие инженерно-технические решения можно применить к этому участку трубопровода», − пояснил Руденко.

Кучин подчеркнул, что проблема затрагивает также Когалым и Ноябрьск. По его предложению администрация Сургута обратится в Ассоциацию муниципальных образований Югры, чтобы собрать замечания и предложения к проекту. Затем городская Дума планирует направить обращение в Минэнерго.