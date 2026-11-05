В Сургуте ищут поставщика нового оборудования для парка «За Саймой»

В сургутском парке «За Саймой» планируют установить новые игровые и спортивные конструкции для детей. Начальная стоимость закупки составляет почти 6,5 млн рублей, следует из данных «РосТендера».

В парке хотят поставить несколько крупных игровых комплексов, качели, качалку-балансир и две карусели. Один из комплексов будет состоять из четырех башен с горками, лестницами, лазалками, деревянным тоннелем и сеткой. Его размер − примерно 6 на 6 метров.

Фото взято из документов, опубликованных на «РосТендер»

Еще один комплекс сделают спортивным: шесть башен соединят канатными и подвесными переходами, ступенями и другими элементами для лазания.

Другой игровой комплекс рассчитан на детей от четырех до десяти лет. Его оформят в виде двух башен-тюльпанов, соединенных подвесным мостом. Там будут горка, лестницы, сетки и другие элементы. Высота конструкции должна достигать 4,5 метра.

Кроме этого, закупка включает еще один комплекс с сетками, подвесным переходом и вращающимся бревном, а также двухсекционные качели, балансир и две карусели.

Большую часть конструкций планируют выполнить из лиственницы, металла, влагостойкой фанеры и прочных канатов.

Заявки на участие в закупке принимают до 12 ноября, итоги планируют подвести 13 ноября 2026 года. Подрядчик должен поставить оборудование в течение 22 рабочих дней после заключения контракта.

Напоминаем, у входа в парк «За Саймой» со стороны улицы Сибирской планируют разместить три новых нестационарных торговых объекта. Там жители города смогут купить еду, напитки и мороженое.