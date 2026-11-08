Сургутские артисты представили белорусской публике драму «Идиот» и мюзикл «Пиноккио»

Сургутский театр завершил гастроли в Минске, где 30 и 31 октября выступил на сцене Белорусского академического театра юного зрителя. За два дня спектакли сургутян посетили более тысячи человек. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

«Эти гастроли для нас – обмен опытом человеческим, творческим. Интересно посмотреть, чем живет регион, который находится так далеко от нас, за три тысячи километров! Мы бесконечно рады, что сургутяне решились и проделали такой большой путь в Минск», – отметила директор и актриса Белорусского академического ТЮЗа Вера Полякова-Макей.

Первым зрителям представили спектакль «Идиот» по роману Федора Достоевского. Постановка режиссера Гарольда Стрелкова идет на сургутской сцене уже 18 лет. По словам артистов, во время показа минская публика практически не реагировала на происходящее, однако в финале встретила актеров продолжительными аплодисментами.

«Мы не знали, что и думать, реакции зрителя как будто нет. Но в финале – эти глаза, эти овации все расставили по своим местам. Мы взяли этот зал!» – поделилась режиссер второй редакции спектакля, исполнительница роли Настасьи Филипповны Юлия Дороженко (Уткина).

Также сургутяне дважды показали мюзикл «Пиноккио» по сказке Карло Коллоди в постановке Виктории Печерниковой. Юные зрители встречали артистов аплодисментами, а после спектаклей дарили им цветы, сладости и мягкие игрушки.

Гастроли приурочили к 30-летию единения народов России и Беларуси. Поездка прошла в рамках проекта «Гастрольная карта Югры» при поддержке окружного департамента культуры.

По итогам гастролей руководители Сургутского театра и Белорусского академического ТЮЗа планируют подписать соглашение о дальнейшем сотрудничестве.