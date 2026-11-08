В Сургуте на следующей неделе прогнозируют снег с дождем почти каждый день

В Сургуте следующая неделя пройдет без сильных морозов, но и солнечной погодой особо не порадует. С 9 по 15 ноября синоптики обещают снег с дождем, облачность и ветер, говорится в прогнозе Gismeteo.

В понедельник, 9 ноября, ожидается −1 градус днем и −3 ночью. Во вторник погода почти не изменится, однако ночью станет немного холоднее – до −4 градусов. Оба дня будут облачными, возможны небольшие осадки.

Самым теплым днем недели станет среда, 11 ноября. Воздух прогреется до +1 градуса, а ночью похолодает до −1. В четверг температура вновь опустится до −1 градуса днем и −3 ночью. Местами из-за облаков будет выглядывать солнце.

К выходным погода останется примерно такой же. В пятницу ожидается около нуля, в субботу – до −1 градуса днем. В воскресенье столбики термометров покажут 0 градусов, но ветер усилится до 10 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду.