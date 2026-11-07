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В Сургуте скончался известный журналист и телеведущий Олег Штылев

Умер известный сургутский журналист и телеведущий Олег Штылев

В Сургуте скончался известный журналист и телеведущий Олег Штылев
Фото sitv.ru

В возрасте 55 лет скончался известный сургутский журналист и телеведущий Олег Штылев. О его смерти сообщила телекомпания «СургутИнформ-ТВ», где он был одним из первых редакторов информационной службы и проработал около десяти лет.

«При участии Олега Штылева „Новости Сургута“ из видеоредакции трансформировались в ежедневный информационный продукт, ставший в итоге настоящим региональным брендом. Сургутские зрители хорошо помнят Штылева по особой манере работы в кадре. Она была интеллигентной и вместе с тем харизматичной», — рассказали коллеги журналиста.

В 1993 году Олег Штылев работал заместителем генерального директора СИА-ПРЕСС. В дальнейшем значительная часть его профессиональной биографии была связана с городским телевидением.

В 1998 и 2003 годах Штылев становился лучшим ведущим Всероссийского конкурса «Новости — Время местное». В 2005 году он получил диплом победителя регионального конкурса «Новости — Югра сегодня». Выпуски программы «Новости Сургута», созданные под его руководством, неоднократно выходили в финал и побеждали на всероссийских и окружных конкурсах.

Коллеги выразили соболезнования родным и близким Олега Штылева.


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Сегодня в 16:58, просмотров: 315, комментариев: 0
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