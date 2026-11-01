Зарплаты водителей грузовиков в Югре выросли почти в полтора раза

В Югре заметно выросли зарплатные предложения для водителей грузового транспорта. В сентябре 2026 года работодатели в среднем предлагали им около 174 тысяч рублей в месяц – на 46% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает «Авито Работа».

Зарплаты выросли и в других водительских специальностях. Водителям спецтехники в среднем предлагают 115 тысяч рублей – на 15% больше, чем в сентябре прошлого года. Для водителей пассажирского транспорта предложения увеличились на 5% и достигли 81 тысячи рублей.

При этом в отдельных вакансиях суммы заметно выше среднего. В Югре ищут водителей тягачей и грузовиков с полуприцепами с зарплатой от 120 до 350 тысяч рублей. Размер дохода зависит от маршрутов, продолжительности рейсов, типа груза и условий работы. Например, водителю тягача Scania предлагают от 250 до 350 тысяч рублей и суточные. Для работы требуется категория CE и стаж более десяти лет. В другой вакансии водителю КамАЗа с полуприцепом предлагают от 120 до 200 тысяч рублей. Работодатель обещает предоставить проживание, питание и транспорт до места работы. Еще одна вакансия для междугородних перевозок предусматривает доход от 185 тысяч рублей, суточные и оплату простоев.

В сервисе уточняют, что среднее зарплатное предложение рассчитывается по указанным в вакансиях зарплатным вилкам и может отличаться от фактического дохода с учетом премий, бонусов и других выплат.