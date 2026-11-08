​ В Югре двое подростков провалились под лед на одной реке за день

В Югре 5 ноября двое подростков провалились под тонкий лед на замерзающей реке. Оба случая произошли в одном месте с разницей во времени и попали на камеры видеонаблюдения. Об этом сообщили в Природнадзоре Югры.

«Сначала под тонкий лед провалилась девочка-подросток, гулявшая с подругой – ей удалось самостоятельно выбраться. Позже в том же месте один из двух друзей проломил лед, товарищ помог ему спастись», – рассказали в ведомстве.

К счастью, оба случая закончились благополучно. Подростки смогли выбраться из воды и не пострадали.

В Природнадзоре напомнили, что выходить на неокрепший лед смертельно опасно. Специалисты призвали жителей не выходить на замерзающие водоемы и не пытаться проверять прочность льда ударами ноги.