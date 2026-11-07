В Центральном и Восточном районах Сургута может временно ухудшиться качество воды

В Центральном и Восточном районах Сургута возможно кратковременное ухудшение качества холодной воды. Причиной станет запуск участка магистрального водовода к Пойме-2 и научно-технологическому центру, сообщил городской Горводоканал.

Работы начнутся 9 ноября после гидропневматической промывки и дезинфекции сетей. Новый магистральный водовод в дальнейшем должен объединить в кольцевую систему водоснабжение Восточного и Центрального районов, повысив его надежность.

Отключать потребителей не планируют. На отдельных участках воду смогут подавать по альтернативным линиям. При этом изменение скорости и направления движения потоков может временно повлиять на качество ресурса.

После запуска специалисты проведут лабораторные исследования. Если результаты окажутся неудовлетворительными, промывку водовода повторят.

При возникновении проблем сургутянам рекомендуют обращаться в диспетчерскую своей управляющей компании или Горводоканала по круглосуточному телефону 45-65-44. Сообщить о проблеме также можно на сайте предприятия.

Ранее siapress.ru сообщал, что с 9 по 11 ноября Горводоканал проведет промывку участка водовода в 41-м микрорайоне. Отключения воды также не запланированы, однако ее качество может кратковременно ухудшиться.