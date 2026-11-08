Власти Сургута анонсировали спортивные соревнования на неделю с 9 по 15 ноября

В Сургуте на следующей неделе, с 9 по 15 ноября, запланировали девять спортивных мероприятий. Среди них – окружные и межрегиональные соревнования, городские турниры и матчи Кубка России. Об этом сообщили в администрации города.

Одним из главных событий станет матч 1/8 финала Кубка России по футзалу, в котором МФК «Сургут» встретится с АФК «Кристалл». Также в городе пройдут межрегиональные соревнования по хоккею среди юных спортсменов разных возрастных категорий.

Любители единоборств смогут посетить чемпионат и первенство Югры по каратэ, а также открытый городской турнир по греко-римской борьбе среди юношей, посвященный Году единства народов России.

Кроме того, в Сургуте состоятся первый этап Кубка города по плаванию среди юношей и девушек, шахматные соревнования «Осенние каникулы – 2026» в рамках фестиваля «Шахматный Олимп» и турнир по футзалу, посвященный Дню народного единства, в рамках фестиваля «Ребята нашего двора».

В программу также вошли соревнования по шашкам в зачет городской спартакиады «ZАГЛАВНОЕ» и по бочча среди людей с ограниченными возможностями здоровья.