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Работающих пенсионеров в России стало больше

Число пенсионеров в России сократилось за год

Работающих пенсионеров в России стало больше
Фото: СИА-ПРЕСС. Сгенерировано ИИ

В России на 1 августа 2026 года на учете в Социальном фонде состояли 40,5 млн пенсионеров. Это примерно на 260 тысяч меньше, чем годом ранее, сообщает РБК со ссылкой на данные СФР. При этом число работающих пенсионеров выросло. За год их стало больше с 7,56 до 8,41 млн человек.

Количество неработающих пенсионеров, напротив, сократилось с 33,21 до 32,09 млн. Для сравнения, на 1 августа 2025 года в системе Социального фонда числилось 40,76 млн пенсионеров.

Ранее стало известно, что неработающие пенсионеры Югры получат по тысяче рублей к 96-летию округа. Выплату перечислят автоматически до 10 декабря, подавать заявление не нужно.


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Сегодня в 17:50, просмотров: 102, комментариев: 0
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