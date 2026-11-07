Более 600 сургутян посетили всероссийскую акцию «Ночь искусств – 2026»

Более 600 жителей Сургута посетили мероприятия всероссийской акции «Ночь искусств – 2026». Выставки, концерты, экскурсии, спектакли и творческие занятия прошли в музеях, галереях и культурных центрах города, сообщила администрация Сургута.

В галерее современного искусства «Стерх» сургутяне увидели выставку казанского художника Ильгиза Гимранова «Хроника ускользающего времени» и передвижной проект «Русские метамодернисты», объединивший работы 15 авторов из разных городов России.

Для посетителей провели художественные занятия, квизы, детские игры, урок рисования и программу психолога Марины Хохловой «Жизнь в эпоху неопределенности». Завершили вечер пародии на советские фильмы и концерт Азата Рашитова «Гитара ХХ века».

Культурный центр «Порт» открыл программу поэтическим перформансом актеров Сургутского музыкально-драматического театра. Гости также познакомились с выставкой петербургского художника Сергея Мяутова «Домик, не болей!», посетили мастер-классы и посмотрели мультфильмы студии «Аниматика».

Сургутский краеведческий музей организовал мероприятия сразу на трех площадках: в Музейном центре, Купеческой усадьбе и Центре патриотического наследия. Посетителям показали эксклюзивное издание романа «Война и мир», провели интеллектуальные игры, экскурсии и мастер-классы по работе с бумагой, деревом и сухоцветами.

Одним из центральных событий стало дефиле «Музейный шарм». Зрителям представили сценические наряды, традиционные костюмы и аксессуары жителей Сургутского уезда конца XIX – начала XX веков, а также коренных народов второй половины XX века. Коллекцию подготовила научный сотрудник музея Анна Сайнакова.

В историко-культурном центре «Старый Сургут» гости посетили чум, мастер-классы, программу о мамонтовой фауне и квест-экскурсию «В поисках мягкой рухляди». Для семей организовали квиз «Открой для себя Россию» и творческую встречу «В гармонии с природой».

АРТ-резиденция «Квартира» подготовила интерактивную программу, объединившую просветительские и творческие форматы.