В Югре десять человек получили условные сроки за хищение углеводородов «Роснефти»

Нефтеюганский районный суд признал десять человек виновными в хищении более 51 кубометра фракции легких углеводородов стоимостью свыше миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба судов Югры. По материалам дела, с 4 августа по 7 сентября 2021 года участники группы похищали сырье из конденсатосборников ПАО «НК «Роснефть» на территории округа. Углеводороды сливали в емкости за кафе «Шарк» в Пыть-Яхе, после чего перегружали в автоцистерны.

Похищенное перевозили на базу «Кораблик Круиз», где смешивали с дизельным топливом для последующей продажи. Чтобы скрыть маршруты транспорта, участники группы отключали систему спутникового мониторинга ГЛОНАСС.

Всего группа похитила 51,5 кубометра сырья стоимостью 1 млн 94 тыс. рублей. Правоохранительные органы изъяли его во время задержания и осмотра объектов.

Семерых участников признали виновными в краже в особо крупном размере, еще троих — в пособничестве. Суд назначил всем десяти фигурантам от трех до четырех лет лишения свободы условно с испытательными сроками от трех до четырех лет.

Ранее siapress.ru рассказывал, что житель Сургута получил три года условно за хищение сырой нефти из трубопровода в Сургутском районе. Стоимость похищенного сырья превысила 888 тысяч рублей.