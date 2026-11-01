В Сургуте 75-летнему пациенту провели сложную реконструкцию аорты

В Сургутской окружной клинической больнице 75-летнему пациенту провели сложную малоинвазивную операцию на аорте. У мужчины обнаружили аневризму брюшной аорты диаметром 8 см с высоким риском разрыва, сообщил директор департамента здравоохранения Югры Роман Паськов.

Пациент обратился к врачам из-за дискомфорта в животе и пояснице. Обследование показало, что аневризма расположена в сложной зоне и затрагивает место отхождения почечных артерий. Из-за этого стандартное эндоваскулярное протезирование было невозможно.

Тактику лечения специалисты СОКБ определили совместно с экспертом из Уфы Тимуром Хафизовым. Во время операции врачи индивидуально модифицировали аортальный эндопротез, сформировав в нем специальные отверстия для сохранения кровотока по почечным артериям.

В ходе вмешательства хирурги выполнили эндопротезирование брюшной аорты, стентирование почечных артерий и реконструкцию подвздошных артерий. В итоге была сформирована сосудистая конструкция из пяти компонентов стент-графтов.

«Развитие эндоваскулярных технологий позволяет выполнять сложные операции на аорте малоинвазивным способом, без открытого хирургического вмешательства. В данном случае удалось реконструировать пораженный участок сосуда, сохранив кровоснабжение почек и нижних конечностей», – рассказал заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения СОКБ Павел Кан.

После операции осложнений не возникло. Пациент восстановился и уже выписан домой под наблюдение сосудистого хирурга.