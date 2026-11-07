Эдуард Логинов стал заместителем председателя Совета по патриотическому воспитанию УрФО

Руководитель Гуманитарного добровольческого корпуса Эдуард Логинов стал заместителем председателя Совета по патриотическому воспитанию граждан при полномочном представителе президента России в УрФО. Об этом сообщил департамент внутренней политики Югры.

Первое заседание нового совета провел в Екатеринбурге полпред президента Артем Жога. В его состав вошли Герои России, ветераны боевых действий, добровольцы, представители органов власти, образовательных и культурных учреждений, научного сообщества, общественных организаций и СМИ.

Совет займется поддержкой и реабилитацией участников СВО, военно-патриотическим воспитанием молодежи, сохранением исторической памяти и культурного наследия. Работу организуют по девяти направлениям.

Артем Жога подчеркнул, что деятельность совета должна быть ориентирована на практические результаты, а не ограничиваться обсуждением вопросов и подготовкой докладов.

Ранее siapress.ru рассказывал, что два проекта из Югры победили во Всероссийской премии «Патриоты России». Одним из них стал проект Гуманитарного добровольческого корпуса по восстановлению памятников и мемориалов на территориях гуманитарных миссий.