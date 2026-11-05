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​Куда сходить в Сургуте на выходных 6-8 ноября? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

​Куда сходить в Сургуте на выходных 6-8 ноября? // АФИША
Фото: Городской культурный центр / vk.com

Пятница, 6 ноября

Выставка «Нарядная сила, что держит мир»

Место проведения: ИКЦ Старый Сургут, улица Энергетиков, 2, Дом журналистов имени А.П. Зубарева. Время: с 10:00 до 18:00.

В Сургуте продолжается выставка мастеров Дома ремесел, которая показывает, как народные промыслы обретают голос в современном искусстве. Гости увидят авторские украшения из кожи с тайгами, тончайшие тканые палантины и платки, глину, бисер и войлок, коллекции одежды с этникой и авангардом, а также народный кукол.

Телефон для справок: 24-78-39. Цена билета: детям до семи лет ‒ 30 рублей, детям до 18 лет ‒ 50 рублей, взрослым ‒ 100 рублей. 6+

Спектакль «Зельда»

Место проведения: Центр культуры и досуга «Камертон», улица Островского, 16/1. Время: 19:00.

Жителям покажут монодраму «Зельда» о женщине, навсегда оставшейся в тени «века джаза». Это не просто история жены Скотта Фицджеральда, автора «Великого Гэтсби», а исповедь художницы, танцовщицы и бунтарки, запертой в четырех стенах клиники и собственного сознания. Это спектакль о праве на собственный голос, талант и любовь.

Телефон для справок: 66-44-14. Цена билета: от 800 рублей. 16+

Спектакль «Чайка»

Место проведения: Театр СурГУ, улица Ленина, 1. Время: 19:00.

На сцене пройдет спектакль по пьесе Антона Чехова «Чайка», приуроченный к 165-летию писателя. Зрители увидят историю, которая кажется написанной вчера: герои решают те же вопросы, что и современные творцы ‒ новаторский контент или проверенные форматы, искусство ради искусства или ради лайков, бунт против «старших», поиск себя и жгучая потребность в признании.

Телефон для справок: 53-03-19. Цена билета: от 500 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 16+

Концерт группы «Талант Бэнд» с хитами «Пошлой Молли»

Место проведения: Концертная площадка «Компромат», улица Ленинградская, 3/1. Время: 19:00.

Группа «Талант Бэнд» выступит с программой из хитов известной многим «Пошлой Молли». Музыканты обещают зарядить публику бешеной энергией: громкие гитары, синтезаторы, прыжки со сцены и песни, которые зал будет петь хором.

Телефон для справок: +7 (969) 507-38-70. Цена билета: до мероприятия ‒ 400 рублей, в день мероприятия ‒ 600 рублей. 16+

Суббота, 7 ноября

Фестиваль русской кухни

Место проведения: ТРЦ «Сургут Сити Молл», Югорский тракт, 38, второй этаж, зона фуд-корта. Время: 10:00.

Жители и гости Сургута могут посетить ярмарку местных товаропроизводителей, которая пройдет в рамках фестиваля русской кухни. Помимо этого, в 12:00 на площадке состоится концерт с участием ансамбля «Отрада», Центра развития талантов ребёнка и хора «Радуга Сургута».

Вход свободный. 0+

Музейное занятие «Камень о камень»

Место проведения: Сургутский краеведческий музей, улица 30 лет Победы, 21/2. Время: с 10:00 до 17:30.

Тема ноябрьского проекта «ОчеВИДНО» – экспериментальная археология. Участники познакомятся с многообразием минералов и горных пород Югры, узнают, как развитие каменного века изменило быт и жизнь древних людей, а также увидят орудия труда того периода.

Телефон для записи: 51-68-17. Цена билета: от 50 рублей. 6+

Мастер-класс «Иди обниму»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, третий этаж. Время: 11:00.

На творческом занятии дети и взрослые изобразят рисунок-миниатюру на магните.

Телефон для записи: 51-68-10, 51-68-11. Цена билета: детский – 200 рублей, взрослый – 300 рублей, семейный – 350 рублей. 6+

Творческая суббота в библиотеке

Место проведения: Городская библиотека №15, проспект Мира, 37/1. Время: с 11:00 до 19:00.

В эту субботу в библиотеке пройдет несколько занятий. В 13:00 в пространстве «МирКом» состоится мастер-класс «Славянская душа в рисунке», где участники создадут зин-матрешку в стиле самиздата. А с 11:00 до 19:00 будет работать интеллектуальная игра «Совпадение найдено», на которой можно проверить логику и внимательность.

Телефон для записи: 31-89-15. Вход свободный. 16+

Лекция «Хроники северной авиации»

Место проведения: Сургутский краеведческий музей, улица 30 лет Победы, 21/2, первый этаж. Время: 12:00.

В музее пройдет лекторий, посвященный 95-летию первого гидропорта в Сургуте. Гостям встречи расскажут о становлении и развитии авиации на Тобольском Севере и ее роли в истории Сургута и Югры.

Телефон для справок: 51-68-20, 23-85-66. Вход свободный. 12+

Альтернативный рок нулевых

Место проведения: Концертная площадка «Компромат», улица Ленинградская, 3/1. Время: 18:30.

В «Компромате» повернут время вспять и вернут эпоху, когда рок-музыка правила миром. Гостей ждут главные гимны альтернативного рока нулевых и не только. На сцену выйдут три мощные группы THE PRISM, «ПРИНЦИП» и HUMANISM.

Телефон для справок: +7 (969) 507-38-70. Цена билета: до мероприятия ‒ 400 рублей, в день мероприятия ‒ 600 рублей. 16+

Воскресенье, 8 ноября

Спектакль «Сказка о рыбаке и рыбке»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, малый зал. Время: 11:00 и 13:00.

Для взрослых и маленьких зрителей подготовили спектакль по известной сказке. Ее герои нашли счастье на берегу самого синего моря. Но когда одним из них овладевает желание иметь больше, чем есть, прекрасный мир раскалывается, как старое корыто, а море наполняется травой и тиной. Героям вновь придется очищать свое море и учиться быть неразлучниками, потому что настоящее счастье на земле можно найти только в любви друг к другу.

Телефон для справок: 34-44-03. Цена билета: 700 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

Музейное занятие «Куклы Нёрым-ях»

Место проведения: Сургутский краеведческий музей, улица 30 лет Победы, 21/2. Время: 12:00.

На мастер-классе можно познакомиться с уникальной музейной коллекцией кукол народа ханты группы Нёрым-ях, узнать об особенностях детских игр этого народа и создать своими руками уникальные хантыйские игрушки – куклу-ягодку и куклу-шишку.

Телефон для записи: 51-68-17. Цена билета: 200 рублей. 6+

Мастер класс «Брошь рыбка»

Место проведения: ИКЦ «Старый Сургут», улица Энергетиков, 2, Дом ремесел. Время: 12:30 и 14:30.

Детей и их родителей приглашают на творческий мастер-класс по изготовлению броши из бисера в технике «вышивка бисером».

Телефон для записи: 24-78-39. Цена билета: 1 000 рублей. В 14:30 мероприятие доступно по «Пушкинской карте». 12+

Мастер-класс «Осенний парфюмерный гардероб»

Место проведения: Библиотека №23, проезд Дружбы, 8. Время: 13:00.

Гость клуба парфюмерный стилист Ирина Титова расскажет участникам, что такое «парфюмерный гардероб» и почему важно, чтобы ароматы соответствовали обстановке, поделится полезными советами и представит ароматы на осень.

Телефон для записи: 37-52-53. Вход свободный. 18+

Мастер-класс «Авторский взгляд»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, третий этаж. Время: 14:00.

Музей приглашает всех желающих познакомиться с жанрами фотоискусства на примере работ из коллекции Сургутского художественного музея. Участники попробуют себя в роли фотохудожников во время предметной съемки и рассмотрят раритетную фототехнику. Это будет интересно и тем, кто уже снимает, и тем, кто только присматривается к фотографии.

Телефон для записи: 51-68-10, 51-68-11. Цена билета: детский – 300 рублей, взрослый – 450 рублей. 6+

Спектакль «Молодость»

Место проведения: Центр культуры и досуга «Камертон», улица Островского, 16/1. Время: 19:00.

Зрителям покажут мюзикл об эпохе оттепели. В центре картины – шестеро друзей – поэт, певица, инженерка, рабочий, физик и поэтесса. Они живут ветром перемен, ходят в кино, ездят на полевые работы, гуляют по ночному городу. Но по зову Родины Он уезжает на Север, а Она остается в столице, где хочет творить, петь и ярко жить. История рассказывает о стремлении к своей судьбе, призванию и другому человеку, а звучит она на языке той эпохи – хитах 60-70-х годов.

Телефон для справок: 53-03-17. Цена билета: от 800 рублей. 12+


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05 ноября в 19:06, просмотров: 363, комментариев: 0
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