Каждый пятый читатель СИА-ПРЕСС не имеет сбережений

Почти половина участников опроса СИА-ПРЕСС хранит свои сбережения на банковских счетах и депозитах. Такой вариант выбрали 48,8% респондентов.

На втором месте – наличные. Их предпочитают 21,3% опрошенных. Почти столько же – 20,5% – признались, что не имеют сбережений.

Инвестиции пока выбирает меньшинство. По 4,7% участников опроса хранят деньги в акциях и других финансовых инструментах либо вкладывают их в недвижимость и другие материальные активы.

Ранее стало известно, что жители Тюменской области, Югры и Ямала держали 350 млрд рублей на брокерских счетах и счетах доверительного управления по данным на начало июля (для сравнения – бюджет Сургута составляет в районе 50 млрд рублей). Как сообщило отделение Банка России по Тюменской области, за год объем средств вырос на 22%, а число счетов – на 14%.