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Врачи Сургута спасли полуторагодовалого ребенка, проглотившего 28 магнитов

В Сургуте врачи спасли ребенка, проглотившего 28 магнитов

Врачи Сургута спасли полуторагодовалого ребенка, проглотившего 28 магнитов
Фото Депздрава Югры

Врачи Сургута спасли полуторагодовалого ребенка, который проглотил 28 магнитов. Они соединились через стенки кишечника и образовали десять отверстий, сообщили в департаменте здравоохранения Югры. Малыша экстренно доставили в Сургутский центр охраны материнства и детства в День народного единства. У него наблюдались рвота, высокая температура, жидкий стул и сильная боль в животе.

Рентген показал, что причиной тяжелого состояния стали проглоченные магниты. У ребенка развились кишечная непроходимость и перитонит — опасное для жизни воспаление брюшной полости. Хирург Сельминаз Дадашева, анестезиолог Владимир Мошковский и операционная медсестра Галина Галяутдинова провели экстренную операцию. Специалисты извлекли все магниты и ушили десять повреждений кишечника.

Сейчас ребенок находится в реанимации. Его состояние оценивают как стабильное, лечение продолжается после тяжелого воспаления и сложного хирургического вмешательства.

Врачи призывают родителей не давать маленьким детям магнитные конструкторы, включая «неокубы». Если ребенок мог проглотить магнит, необходимо сразу обратиться за медицинской помощью, не дожидаясь появления симптомов.

Ранее siapress.ru рассказывал о похожем случае в Нефтеюганске. Ребенок проглотил четыре неодимовых магнита, которые повредили кишечник и вызвали непроходимость и перитонит. После операции маленького пациента выписали домой.


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Сегодня в 18:43, просмотров: 171, комментариев: 0
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