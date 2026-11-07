В Югре водителя арестовали на трое суток за отказ удалить тонировку

Нефтеюганский районный суд назначил местному жителю трое суток административного ареста за невыполнение требования полиции об удалении тонировки. Об этом сообщила пресс-служба судов Югры.

В сентябре 2026 года сотрудники полиции остановили автомобиль LADA в Пыть-Яхе и выявили нарушение требований к светопропусканию стекол. Водителю предписали устранить его в установленный срок. Во время повторной проверки 26 октября в Нефтеюганске выяснилось, что мужчина не снял тонировку. Светопропускание лобового стекла составляло 11,1%, передних боковых — 5,3% при минимально допустимом показателе 70%.

В суде автомобилист признал вину. При назначении наказания суд учел это как смягчающее обстоятельство, а повторное однородное нарушение — как отягчающее. Водителя привлекли к ответственности не за саму тонировку, а за невыполнение законного требования сотрудника полиции.

Ранее siapress.ru рассказывал, что во время масштабного рейда в Сургуте сотрудники Госавтоинспекции проверили более 370 автомобилей. Среди выявленных нарушений были машины с чрезмерной тонировкой.