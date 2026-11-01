Специалисты Роспотребнадзора объяснили, почему вакцинироваться нужно каждый год

К середине октября в Сургуте от гриппа привились около 55 тысяч человек. На этом фоне Роспотребнадзор вновь напомнил, почему вакцинацию нужно проходить каждый год и кому она особенно важна.

Главное заблуждение – считать, что одной прививки хватает на несколько лет. Вирус гриппа постоянно меняется, поэтому состав вакцин ежегодно обновляют с учетом актуальных штаммов.

Еще один распространенный миф – что после прививки можно заболеть гриппом. В Роспотребнадзоре поясняют: современные вакцины не содержат живого вируса. Небольшая температура, слабость или болезненность в месте укола могут быть обычной временной реакцией организма.

Особенно важна вакцинация для маленьких детей, людей старше 60 лет, беременных и тех, у кого есть хронические заболевания. Также прививки рекомендуют медикам, соцработникам и сотрудникам образования.

Даже если привитый человек все же заболеет, вакцина снижает риск тяжелого течения гриппа и осложнений. Иммунитет после прививки формируется примерно за две-три недели.

В Сургуте прививочные кабинеты работают во взрослых и трех детских корпусах поликлиники. Кроме того, мобильные медицинские бригады проводят вакцинацию на предприятиях и в учреждениях города.