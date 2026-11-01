Юбилеи, события и имена, связанные с историей Сургута и Югры

Ноябрь в Сургуте богат на юбилеи: 55 лет первой художественной школе, 30 лет Торгово-промышленной палате, 15 лет Ледовому дворцу. В этом же месяце вспоминают педагогов, спортсменов, поэтов и первопроходцев, связанных с историей города. В обзоре собрали главные памятные даты этого месяца.

1 ноября

55 лет назад, в 1971 году, была основана первая в Сургуте детская художественная школа – сегодня это Детская художественная школа № 1 имени Л. А. Горды. История учреждения началась с небольшой мастерской в здании городского Дома культуры. Официально школа открылась в 1972 году. Имя ее основателя и первого директора Людмилы Горды учреждению присвоили в ноябре 1996 года.

50 лет назад, в 1976 году, в составе объединения «Запсиббурнефть» образовали Сургутское тампонажное управление – сегодня подразделение ПАО «Сургутнефтегаз». Первым директором стал Василий Заворотынский.

3 ноября

80 лет – Петру Югаю (р. 1946), заслуженному тренеру России и одному из основоположников движения самбо в Сургуте. В город он приехал в начале 1970-х годов, когда после окончания Куйбышевского авиационного института был направлен на работу в Сургутский объединенный авиаотряд. Самбо Югай занимался с детства, а в Сургуте сначала тренировался сам, затем возглавил группу после отъезда тренера. С 1976 года он стал профессиональным тренером, а в 1983-м окончательно выбрал тренерскую карьеру. Его воспитанники становились победителями и призерами городских, окружных, всероссийских и международных соревнований.

5 ноября

30 лет назад, в 1996 году, образовали Сургутскую торгово-промышленную палату. В первые годы в нее входили 16 предприятий, сегодня – более 300. Генеральный директор палаты – Анна Чурманова, председатель Совета ТПП – Владимир Болотов.

Ранее СИА-ПРЕСС публиковал большой разговор с Владимиром Болотовым о миграции, индивидуальном жилищном строительстве и затянувшихся культурных стройках Сургута.

11 ноября

10 лет назад, в 2016 году, в Сургуте установили памятник геологам-первопроходцам. Монумент посвящен людям, которые открывали месторождения сибирской нефти и участвовали в становлении Сургута как одного из главных нефтяных центров Югры. Эскиз подготовил авторский коллектив Некоммерческого фонда скульпторов России «Единение». Памятник установили по инициативе Совета ветеранов общества «Обьнефтегазгеология» и Сургутского краеведческого музея. Монумент находится в сквере Геологов, на пересечении улиц Мелик-Карамова и Федорова. Он посвящен в том числе буровым мастерам и геофизикам, работавшим в составе Сургутской нефтеразведочной экспедиции.

14 ноября

50 лет назад, в 1976 году, завершилось строительство железной дороги Сургут – Нижневартовск.

15 ноября

55 лет назад, в 1971 году, при Сургутском аэропорте создали службу бортпроводников.

20 ноября

100 лет со дня рождения Антонины Хмелевой (1926-2012), ветерана педагогического труда.

Ее общий педагогический стаж в школах Сургута и Сургутского района составил 35 лет. Одним из ее учеников был хантыйский писатель Еремей Айпин.

28 ноября

15 лет назад, в 2011 году, в Сургуте открылся Ледовый дворец спорта.

29 ноября

80 лет – Любови Коробкиной (р. 1946), члену Ассоциации «Поэты Тюменской области» и литературного объединения «Северный огонек». В Сургуте она живет с 1976 года. Здесь же начала писать стихи, а первая публикация появилась в газете «Энергостроитель». В литературное объединение «Северный огонек» Любовь Коробкина пришла в конце 1980-х годов. Она является автором пяти поэтических сборников, ее произведения публиковались в альманахах «Сургут литературный», «Поэзия земли Тюменской», журнале «Югра» и местных газетах.

40 лет назад, в 1986 году, основан культурно-спортивный комплекс «Геолог». Сегодня он работает как структурное подразделение Спортивной школы олимпийского резерва «Олимп».