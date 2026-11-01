Поезд Деда Мороза сделает остановки в Нягани, Югорске и Нижневартовске

В этом году поезд Деда Мороза снова посетит Югру, однако остановки в Сургуте в маршруте не будет. Об этом рассказали в «Югра. Официально».

Передвижная резиденция проедет около 24 тыс. километров и посетит 65 городов. В Югре поезд сделает три остановки: 22 ноября – в Нягани, 23 ноября – в Югорске и 2 декабря – в Нижневартовске.

В Нягани поезд будет стоять с 12:00 до 18:30, в Югорске – с 10:00 до 16:00, в Нижневартовске – с 11:00 до 17:00.

Для гостей подготовят программу в вагоне «Снежная Королева» с ледяным царством и миром кривых зеркал. Также посетители смогут отправить открытку Деду Морозу в Великий Устюг или близким в другие города, попробовать блюда северной кухни и сделать фотографии.

Напоминаем, что в прошлом году волшебный экспресс поезд Деда Мороза не приехал в ХМАО.