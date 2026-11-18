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Банк Уралсиб выступил генеральным партнером муниципального конкурса педагогического мастерства среди педагогических работников дошкольного образования «Архитекторы детства: от игры к развитию». Подведение итогов конкурса и награждение победителей прошло 13 ноября 2026 года в здании Старого центра заводоуправления УК «Заводоуправление» в городе Сысерть.

Организатором мероприятия выступил Детский сад № 38 «Теремок» (г. Сысерть) при поддержке Управления образования Администрации Сысертского муниципального округа и Банка Уралсиб. В конкурсе приняли участие педагоги дошкольных образовательных учреждений Сысертского муниципального округа ‒ около 30 специалистов, представляющих различные детские сады округа.

Конкурс стал площадкой для демонстрации профессионального мастерства, творческого подхода и инновационных методик в работе с детьми дошкольного возраста. Участники поделились наработками, доказав, что игра остается важнейшим инструментом гармоничного развития ребенка, а педагог выступает настоящим «архитектором» детского мира.

Итоги конкурса подвел Павел Самаруков, директор по управлению продажами корпоративным клиентам Банка Уралсиб в Екатеринбурге, победители были отмечены памятными подарками от Уралсиба.

«Дошкольное образование ‒ это фундамент, на котором строится будущее. Педагоги, которые каждый день вкладывают душу в воспитание самых маленьких жителей Сысерти, заслуживают искреннего уважения и признания. Для нас большая гордость поддержать конкурс, в котором участвуют профессионалы, поистине отдающие сердце детям», ‒ отметил Павел.

В мероприятии также приняли участие руководители Управления образования Администрации Сысертского муниципального округа, которые отметили высокий уровень организации конкурса и важность поддержки педагогического сообщества.

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