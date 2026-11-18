Пыть-Яхский городской суд обязал бывшего первого заместителя главы города Олега Иревлина вернуть в муниципальный бюджет 145,2 тысячи рублей. Деньги чиновник самостоятельно назначил себе в качестве поощрения, когда временно руководил муниципалитетом, сообщает пресс-служба судов Югры.

Во время отсутствия главы Пыть-Яха его первый заместитель исполнял обязанности руководителя города. В этот период он издал распоряжения о денежных выплатах себе как первому заместителю, а также отсутствовавшему главе муниципалитета. Суд пришел к выводу, что такие действия нарушали принципы служебной подчиненности и указывали на неурегулированный конфликт интересов. Личная заинтересованность чиновника могла повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей.

Во время разбирательства бывший первый заместитель главы заявил, что не считал возникшую ситуацию конфликтом интересов и полагал, что действует в рамках установленного порядка. При этом он согласился добровольно вернуть в бюджет Пыть-Яха 145,2 тысячи рублей, чтобы урегулировать спор без дополнительных судебных расходов. Суд признал полученные средства неосновательным обогащением и полностью удовлетворил иск о взыскании денег в доход муниципального бюджета.

Олег Иревлин временно руководил Пыть-Яхом после досрочной отставки главы города в апреле 2025 года. До работы в муниципальной администрации он служил в органах внутренних дел Ульяновской области и Югры.

Ранее СИА-ПРЕСС сообщал о похожем споре в Нижневартовском районе. Прокуратура потребовала вернуть в бюджет около 5 млн рублей премий и выплат, которые глава муниципалитета назначил себе за достижение показателей и работу в праздничные дни.