Перед сделкой с квартирой сургутские риелторы могут попросить продавца или покупателя показать выписку из Реестра повесток − о такой практике СИА-ПРЕСС рассказали в сургутском филиале компании «Этажи».

По словам директора филиала Евгения Лисенкова, выписка помогает выяснить, есть ли у участника сделки ограничение, из-за которого Росреестр может приостановить регистрацию перехода права собственности. «Они предоставляют эти данные добровольно, имеют право отказаться от предоставления такой информации, но тогда сделка переходит в разряд рискованных», − пояснил Лисенков.

Выписку может попросить и нотариус, если после удостоверения сделки он сам направит документы на регистрацию, рассказала президент Нотариальной палаты Югры Христина Иконник. Для регистрации перехода права собственности прикладывать выписку к документам не нужно, пояснили в Росреестре Югры. Ведомство получает сведения об ограничениях самостоятельно. Если к моменту проверки документов ограничение действует, Росреестр приостановит регистрацию, даже если стороны уже подписали договор купли-продажи.

Что в таком случае будет с деньгами и о чем продавцу и покупателю стоит договориться заранее — в статье СИА-ПРЕСС.