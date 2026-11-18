Жители Сургута направили 517 вопросов к предстоящей прямой линии губернатора Югры Руслана Кухарука. Это больше половины всех обращений, поступивших от жителей региона, сообщает «Югра официально». Всего югорчане к настоящему моменту задали главе округа 989 вопросов. Большинство из них — 745 — поступили через чат-бот «Вика» в мессенджере MAX. Еще 244 обращения жители оставили в социальных сетях.

Самой востребованной темой стало образование. Этой сфере посвящены 423 обращения — около 43% от общего количества. На втором месте находится жилищно-коммунальное хозяйство с 90 вопросами. Жители региона также поднимают проблемы социального обслуживания, состояния и строительства дорог, занятости и трудовых отношений. Помимо Сургута, высокую активность проявляют жители Нижневартовска, Ханты-Мансийска и Нягани.

Прямая линия Руслана Кухарука состоится 30 ноября и начнется в 15:00. Задать вопрос губернатору еще можно в комментариях под его публикациями во «ВКонтакте» и Telegram, а также через чат-бот «Вика» в мессенджере MAX. Трансляцию покажут в социальных сетях главы региона, на телеканалах «Югра», «С1», «Сургут 24», «Самотлор», «Мегаполис» и N1. Эфир также будет доступен на радио «Югра».

Ранее СИА-ПРЕСС сообщал, что во время прямой линии 2025 года губернатору направили более двух тысяч вопросов. Чаще всего жители обращались по поводу строительства, ЖКХ, социальной поддержки, дорог и транспорта. Эфир продолжался два часа 20 минут.