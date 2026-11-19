Губернатор Югры Руслан Кухарук получил специальный приз X политической премии Российской ассоциации по связям с общественностью «Гамбургский счет». Главу региона отметили в номинации «Губернатор года» за принципиальность в вопросах миграционной политики, сообщает департамент внутренней политики округа. В ведомстве подчеркнули, что региональная политика в этой сфере направлена на обеспечение безопасности жителей, соблюдение российского законодательства и защиту интересов местного рынка труда.

За январь-октябрь 2026 года на миграционный учет в Югре поставили 56,4 тысячи иностранных граждан — на 21,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество преступлений, совершенных иностранцами и лицами без гражданства, сократилось в 2,7 раза. Одновременно правоохранительные органы усилили работу по выявлению нарушений: число уголовных дел, связанных с фиктивной регистрацией и организацией незаконной миграции, выросло более чем на 61%.

С 1 января 2027 года власти Югры также расширят перечень видов экономической деятельности, в которых работодателям запрещено привлекать иностранных работников с патентами. Число таких направлений увеличится с 27 до 30. Новые ограничения затронут пекарни, склады, пункты выдачи заказов, а также учреждения культуры и спорта.

Власти округа отмечают, что регион по-прежнему заинтересован в квалифицированных специалистах, необходимых экономике. При этом трудовая миграция должна оставаться легальной, контролируемой и соответствовать интересам Югры.

Ранее Руслан Кухарук вошел в шорт-лист премии «Гамбургский счет» в категории «Губернатор года». Вместе с ним среди представителей Югры на премию РАСО номинировали главу Ханты-Мансийска Максима Ряшина.