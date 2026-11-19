Доля жителей Югры с высшим образованием, которые работают строго по полученной в вузе специальности, за пять лет выросла с 22% до 35%. По этому показателю округ вошел в число лидеров России, сообщили аналитики hh.ru. Первое место среди представленных регионов заняла Вологодская область, где по специальности работают 53% респондентов с высшим образованием. Далее расположились Волгоградская область с показателем 40%, а также Удмуртия и Югра — по 35%. В Красноярском крае, Кемеровской и Калужской областях доля составила по 33%.

Если учитывать не только работу строго по диплому, но и занятость в смежных профессиональных областях, показатель в Югре вырос с 35% в 2021 году до 39% в 2026-м. При этом 13% опрошенных жителей округа сообщили, что их нынешняя деятельность не связана с полученной в вузе специальностью.

В целом по стране доля выпускников вузов, работающих по своему профилю, за пять лет выросла в 1,4 раза. Самая заметная положительная динамика отмечена в строительстве и недвижимости: показатель увеличился с 27% до 39%. В информационных технологиях доля выросла с 20% до 32%, в управлении персоналом и тренингах — с 16% до 24%.

В отдельных профессиональных сферах показатель, напротив, снизился. В юриспруденции доля работающих по полученной специальности сократилась с 59% до 46%, в науке и образовании — с 35% до 30%, в медицине и фармацевтике — с 53% до 51%.

Несмотря на снижение, медицина и фармацевтика продолжают лидировать по доле специалистов, работающих по вузовскому профилю. На втором месте находится юриспруденция с результатом 46%, далее следуют сельское хозяйство — 45%, добыча сырья — 44% и автомобильный бизнес — 41%.

Ранее стало известно, что в октябре на десять наиболее востребованных профессиональных групп приходилась половина всех вакансий в Югре. В число самых дефицитных специалистов вошли монтажники, повара, сварщики и электромонтажники. Самую высокую медианную зарплату среди востребованных профессий работодатели предлагали сварщикам — 235,6 тысячи рублей.