В поселке Московский Тюменского округа построят производственно-складской комплекс для продуктовой розничной компании X5. Инвестиции в проект оцениваются в 1,8 млрд рублей, сообщает РБК Тюмень со ссылкой на Торгово-промышленную палату региона.

Площадь мультитемпературного распределительного комплекса составит 14,1 тысячи квадратных метров. Объект войдет в состав Московского индустриального парка. Завершить реализацию проекта планируют к апрелю 2028 года. Инициатором строительства выступает тюменская компания «АВЕ-ДЕВЕЛОПМЕНТ МСК». На новой площадке организуют производство, фасовку и хранение продуктов питания.

«В здании комплекса будет организовано производство, фасовка и хранение продуктов питания, в том числе мясных продуктов, пищевых субпродуктов в замороженном виде, а также мяса птицы в замороженном виде, замороженных полуфабрикатов, производство готовых пищевых продуктов и блюд», — сообщили в администрации Тюменского округа.

X5 управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», а также развивает онлайн-продажи. В структуру компании входят более 30 тысяч магазинов, работающих в 75 российских регионах.

В третьем квартале 2026 года чистая прибыль X5 по международным стандартам финансовой отчетности выросла на 3,8% и достигла 29,3 млрд рублей. Выручка компании увеличилась на 13% — до 1,31 трлн рублей.

Ранее СИА-ПРЕСС сообщал, что в Тюменской области ввели в эксплуатацию вторую очередь крупнейшего в регионе холодильного складского комплекса. Объект должен помочь оптимизировать товарные потоки между Центральным и Уральским федеральными округами и восточными регионами страны, а также расширить возможности для пищевой промышленности, сельского хозяйства и торговли.