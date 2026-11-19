Нефтеюганский районный суд взыскал 6 млн рублей в пользу супруги и двух несовершеннолетних дочерей мотоциклиста, погибшего после дорожной аварии. Решение вступило в законную силу, сообщает пресс-служба судов Югры. ДТП произошло 8 июня 2025 года на восьмом километре автодороги «Нефтеюганск - левый берег реки Обь». Водитель УАЗа при выезде со второстепенной дороги на нерегулируемый перекресток не уступил мотоциклу Triumph Bonneville, который двигался по главной дороге.

Мотоциклист получил травмы и 13 июня скончался в больнице. Водителя автомобиля признали виновным по части 3 статьи 264 УК РФ. Суд назначил ему три года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком и на два года запретил заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.

После гибели мужчины его супруга обратилась в суд от своего имени и в интересах двух дочерей. На момент аварии девочкам было 16 и 12 лет. Семья потребовала взыскать по 3 млн рублей компенсации каждому, а также возместить расходы на похороны и юридические услуги.

Суд частично удовлетворил требования и назначил супруге и двум детям по 2 млн рублей компенсации — всего 6 млн рублей. Еще 87 469 рублей взыскали в счет расходов на погребение. Требование об оплате услуг представителя оставили без рассмотрения, разъяснив возможность подать отдельное заявление.

Кроме того, водитель должен выплатить государственную пошлину в размере 7 тысяч рублей в бюджет Нефтеюганска.

Ранее Нефтеюганский районный суд приговорил водителя КАМАЗа к пяти годам и трем месяцам колонии за смертельную аварию. С работодателя осужденного взыскали 1 млн рублей в пользу семьи погибшей пассажирки.