В Сургуте не удалось отключить от воды, света и тепла ресторан «VIP 777» на улице Маяковского, 26/1, сноса которого администрация города добивается через суд. Об этом стало известно на заседании комитета Думы Сургута по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку.

«Ресурсоснабжающие организации не усмотрели такой возможности», − сказал председатель комитета Валерий Голодюк. Он напомнил, что правовое управление администрации придерживалось другой позиции.

По просьбе мэрии поставщики обратились в суд, чтобы расторгнуть договоры с прежним владельцем здания. По одному из исков суд отказал в расторжении, поскольку договор уже прекратил действовать. На каком основании поставщики продолжают снабжать здание после смены собственника, суд в этом деле не выяснял.

«Ресурсоснабжающие организации пока не отключают от ресурсов в связи с тем, что новый собственник исправно платит», − пояснили в администрации. В мэрии намерены отдельно обсудить ситуацию с поставщиками.

«Я предлагаю этот вопрос на контроле держать и в ближайшее заседание комитета еще раз обсудить», − указал депутат Думы Сургута Михаил Бехтин.

Председатель комитета спросил, что показала экспертиза по иску о полном сносе здания. В администрации объяснили, на чем эксперты смогли построить свои выводы. «Экспертиза хорошая, но там немножко она смазана тем, что фактически [собственница] экспертов не пустила на объект. <…> Эксперты на основании прошлых экспертиз также делали выводы, но на основании всех тех документов и внешнего осмотра объектов они, в общем-то, неплохую экспертизу написали. Поэтому у нас есть большие надежды», − подчеркнули в ответе.

Заместитель начальника контрольного управления администрации Сургута Максим Салий дополнительно сообщил, что суд возобновил рассмотрение иска и назначил следующее заседание на 23 ноября.

Напоминаем, что в 2014 году на этом месте был одноэтажный продуктовый магазин площадью 68 «квадратов», который разросся до 1 450 квадратных метров и занял часть муниципальной земли. Ресторан планировали снести в августе 2022 года, однако из-за правовой коллизии этого не произошло. Пока шла экспертиза по этому делу, депутат Владимир Болотов предложил рассмотреть возможность отключения самостроев от коммунальных сетей и привел «VIP 777» в пример.