Суд признал недействительной сделку, по которой глава Ханты-Мансийского района Кирилл Минулин приобрел муниципальную квартиру на льготных условиях. Жилье должно быть возвращено в собственность муниципалитета, сообщили в прокуратуре округа.

Проверка Ханты-Мансийской межрайонной прокуратуры показала, что в декабре 2024 года глава муниципального образования обеспечил внесение изменений в местный нормативный акт, регулирующий распоряжение муниципальным имуществом.

После этого чиновник сначала получил квартиру по договору найма служебного жилья, а затем приобрел ее в собственность на льготных условиях. При этом он не принял предусмотренные законом меры для предотвращения и урегулирования конфликта интересов. Прокуратура также установила, что на момент предоставления квартиры глава района не нуждался в жилье.

Надзорное ведомство обратилось в суд с требованием признать сделку недействительной и вернуть недвижимость муниципалитету. Суд удовлетворил иск в полном объеме. Судебная коллегия по гражданским делам суда Югры оставила это решение без изменения.

Ранее в Нефтеюганске прокуратура добилась взыскания в бюджет более 8,8 млн рублей по делу о конфликте интересов. Суд установил, что бывшие руководители муниципального учреждения заключали договоры с аффилированной компанией.