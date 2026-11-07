РЖД планирует достроить железнодорожный вокзал Сургута до конца 2028 года

Строительство железнодорожного вокзала в Сургуте планируют завершить до конца 2028 года. Соответствующий срок вошел в соглашение о сотрудничестве между правительством Югры и ОАО «РЖД» на 2026-2028 годы, сообщил губернатор Руслан Кухарук.

Документ подписали по итогам рабочей встречи главы региона с начальником Свердловской железной дороги Павлом Бурцевым. Стороны обсудили возобновление и завершение проектов, реализация которых затянулась на несколько лет.

Кроме сургутского вокзала, соглашение предусматривает строительство нового здания железнодорожного вокзала в Пыть-Яхе. Его планируют завершить до 2030 года.

Югра и РЖД также намерены модернизировать и приобретать подвижной состав, благоустраивать привокзальные территории и адаптировать их для маломобильных пассажиров и пожилых людей. Еще одним направлением станет обеспечение бесперебойной перевозки промышленных грузов.

Железнодорожная сеть Югры насчитывает 1 084 километра путей. Она связывает города и районы региона, обеспечивает перевозку пассажиров и вывоз продукции предприятий.

Ранее siapress.ru сообщал, что правительство Югры направит РЖД 997 млн рублей на строительство вокзала в Сургуте. К середине октября готовность объекта оценивалась в 26%. Старое здание демонтировали, а пассажиров сейчас обслуживают во временном павильоне.