Сургут ждет холодное начало недели и мокрый снег

В Сургуте новая неделя начнется с заметного похолодания. По прогнозу Gismeteo, в ночь на понедельник, 2 ноября, температура опустится до −7 градусов. Днем ожидается около −2 градусов.

Во вторник воздух прогреется до +1, ночью будет до −5. Уже к середине недели температура приблизится к нулю, а в четверг и пятницу днем прогнозируют до +2 градусов.

Неделя будет снежной и сырой. В разные дни синоптики прогнозируют снежные зерна, мокрый снег и снег с дождем. Наиболее заметные осадки ожидаются во вторник и четверг. Кроме того, к концу рабочей недели усилится ветер. В пятницу его скорость может достигать 7 м/с, а порывы – 12 м/с.

К выходным температура снова немного понизится: в воскресенье днем ожидается около нуля, ночью – до −3 градусов.