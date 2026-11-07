В Югре ожидаются мокрый снег, гололед и ветер до 18 метров в секунду

Сильные осадки, мокрый снег, гололед и порывистый ветер ожидаются в западной части Югры с 6 ноября. Об ухудшении погодных условий предупредила Госавтоинспекция округа.

В выходные неустойчивая погода сохранится. В отдельных районах прогнозируются снегопады и гололедица, скорость ветра может достигать 18 метров в секунду. Температура воздуха составит от −3 до +2 градусов, местами похолодает до −9 градусов.

Водителям рекомендуют выбирать скорость с учетом видимости и состояния дороги, увеличить дистанцию и отказаться от резких маневров. Перед поездкой следует проверить исправность автомобиля, очистить стекла, фары и зеркала.

Пешеходов просят соблюдать осторожность при переходе проезжей части и использовать световозвращающие элементы: во время снегопада и осадков водители могут заметить человека на дороге значительно позже.