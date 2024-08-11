В Югре проводится проверка по факту отравления пациентов кардиоцентра

В Сургуте проводится выездная проверка в связи с групповой заболеваемостью пищевой инфекцией в Окружном кардиологическом диспансере «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии». Как сообщил заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов, на данный момент зарегистрированы 94 случая заболевания среди пациентов кардиодиспансера.

По информации замгубернатора, 68 пациентов были переведены в инфекционное отделение Сургутской окружной клинической больницы, где также открыты два временных кардиологических поста для постоянного мониторинга состояния больных. Три человека с симптомами инфекции изолированы в самом Кардиоцентре. Всем пациентам предоставлены необходимые препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. В том числе, более 20 человек, отказавшихся от госпитализации, проходят лечение амбулаторно под наблюдением медиков. Угрозы для жизни пострадавших нет.

«Всем заболевшим оказана необходимая медицинская помощь в соответствии с их клиническим состоянием. На данный момент работа пищеблока в Кардиодиспансере приостановлена, также временно остановлена госпитализация плановых больных. Планируем восстановить госпитализацию в ближайшее время после завершения противоэпидемиологических мероприятий. Экстренная помощь пациентам диспансера оказывается в полном объеме», — отметил Всеволод Кольцов.

На место событий направлена группа специалистов департамента здравоохранения Югры во главе с заместителем директора ведомства Виктором Малхасьяном, к которой позднее присоединится глава Депздрава Алексей Добровольский. Окружное управление Роспотребнадзора совместно со специалистами Депздрава проводят эпидемиологическое расследование для установления причины инфекции.

«В задачу группы входит оценка работы по предоставлению питания в Кардиодиспансере, включая проверку обслуживающей пищеблок организации и поставщика продуктов. Если подтвердится, что причиной инфекции стали продукты, будут приняты самые жесткие меры, включая расторжение всех контрактов и привлечение контрольно-надзорных органов», — подчеркнул Всеволод Кольцов.

Заболевшим оказывается необходимая медицинская помощь, организовано круглосуточное наблюдение кардиологами и инфекционистами. В Кардиоцентре проводятся противоэпидемические мероприятия. По предварительным данным, источником инфекции могли стать продукты питания. Проверка пищеблока продолжается.

На время проведения противоэпидемических мероприятий диспансер приостановил плановую госпитализацию, но ожидается, что учреждение вернется к нормальной работе в течение 2-3 дней. Решением окружной санитарно-противоэпидемической комиссии назначены проверки условий питания во всех учреждениях здравоохранения, социальной защиты и образования региона.

О текущей ситуации регулярно докладывается врио губернатора Югры Руслану Кухаруку, который дал все необходимые поручения по обеспечению здоровья граждан.