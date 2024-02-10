В школах Нефтеюганска продлили карантин из-за ОРВИ

В Нефтеюганске продлили дистанционное обучение из-за высокого числа больных ОРВИ и гриппом. Учиться дома еще неделю будут школьники 1-8 классов, сообщила глава города Эльвира Бугай.

«На внеочередном заседании санитарно- противоэпидемической комиссии Нефтеюганска было принято решение о продлении дистанционного формата обучения для учащихся с 7 до 14 лет (1-8 класс) в период с 10 по 16 февраля включительно, в связи с продолжением роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Также для данной возрастной категории приостановлена работа спортивных секций и кружков, учреждений дополнительного образования и культуры», - написала Эльвира Бугай в своем телеграм-канале.

Она добавила, что уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ среди школьников от 15 до 17 лет снизился, поэтому учащиеся 9-11 классов возвращаются к обучению в очном формате.

В ХМАО, по данным регионального Роспотребнадзора, число случаев ОРВИ и гриппа стало ниже эпидемического порога на 18,8% впервые в 2024 году. Большинство заболевших - дети.