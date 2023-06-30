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Югорчане получат 20 тысяч рублей за достоверные сведения о виновнике природного пожара

Власти Югры будут выплачивать денежное вознаграждение за информацию о виновниках пожаров

Югорчане получат 20 тысяч рублей за достоверные сведения о виновнике природного пожара
Фото: ru.freepik.com

В Югре установили размер денежного вознаграждения за достоверные сведения о виновниках природных пожаров. Так, жителям округа будут выплачивать 20 тысяч рублей. Об этом рассказал первый замдиректора департамента недропользования Югры Егор Збродов.

«Сегодня на заседании правительства принят порядок выплаты денежного вознаграждения гражданам за сообщения достоверной информации о лицах, виновных в возникновении природных пожаров. Предложенный размер денежного вознаграждения соизмерим с размером административных штрафов и составляет 20 тысяч рублей. Денежное вознаграждение предлагается при наличие документарного подтверждения − это может быть административный протокол или решение суда», − подчеркнул Збродов в видео в Телеграм-канале «Югра Официально».

Напомним, что в Югре действует особый противопожарный режим, согласно которому жителям округа запрещается посещать леса во избежание новых случайных возгораний.


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Сегодня в 13:30, просмотров: 95, комментариев: 0
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