В Югре задумались о запуске новых электричек и расширении сети железных дорог

Наталья Комарова поручила недавно назначенному директору департамента дорожного хозяйства и транспорта Александру Лебедеву просчитать проект по развитию сети электричек, связывающих разные муниципалитеты региона. Этот вопрос был поднят на стратегической сессии по пространственному развитию территорий в Югорске.

Задача следующая – просчитать возможности и потенциал пригородного пассажирского сообщения в Югре. Для этого возглавляемому Лебедевым департаменту предстоит собрать большие данные о перемещениях югорчан между муниципалитетами на всех видах транспорта, проанализировать их и сделать вывод о возможности перевести часть этих потоков на электрички. А Наталья Комарова, в свою очередь, обсудит подготовленные ведомством предложения с руководством РЖД.

У этого проекта есть масса плюсов. Если у югорчан появится удобная альтернатива, как добраться до нужного города или поселения на комфортной и быстрой электричке, это разгрузит дороги, повысит безопасность и скорость перемещения, а также даст серьезный импульс развития региона. Это позитивно отразится на экономической и деловой активности, внутреннем туризме, культуре, медицине, образовании.

Вопрос о подобном развитии транспорта в Югре неоднократно поднимала редакция siapress.ru. «Требуется развитие железнодорожной сети в нашей агломерации, прежде всего, электричек, местных пригородных поездов, которые бы соединяли регулярным сообщением Сургут, Нефтеюганск, Пойковский, Пыть-Ях, и другие населенные пункты, которые бы у нас как бы «нанизывались» на железнодорожную ось, – сказал издатель газеты «Новый Город» Тарас Самборский в свежем выпуске проекта «О чем говорят», посвященном развитию Сургутской агломерации. – Это большие инвестиции, это не просто покупка подвижных составов, но и прокладка новых путей к тому же Нефтеюганску. Вообще нонсенс, что в таком крупном городе нет железной дороги. Если отрезюмировать – крайне важно создание удобных транспортных узлов. И в дальнейшем это приведет к развитию экономики, науки, социальной сферы, медицины, культуры и так далее».

Действительно, железная дорога «не добралась» до таких крупных и важных городов, как Ханты-Мансийск или Нефтеюганск, что уж говорить о многих малых поселениях. Но это пока. Наталья Комарова продвигает проект строительства до 2035 года новых железнодорожных веток – «Обская – Полуночное», «Приобье – Ханты-Мансийск – Пыть-Ях». Это откроет Югре и конкретным городам новые возможности для развития.

«Идея очень хорошая, потому что плотность что автомобильных, что железных дорог в России в целом и Югре в частности явно недостаточна, и это создает проблемы для роста, – считает экономист Константин Селянин. – Расширение сети железных дорог в Югре даст возможность развиваться всей экономике. Дело даже не столько в удобном транспорте для людей, сколько в перемещении грузов – стоимость перевозки на фурах и на поезде сильно отличаются. Другое дело, что воли губернатора для реализации такого проекта недостаточно, нужны еще большие деньги и содействие со стороны РЖД. Но Югра – богатый регион, который вполне может реализовать такой проект, который станет безусловно полезным для экономики автономного округа».

Близкие к правительству Югры эксперты также отмечают, что поручение губернатора – это своеобразный «экзамен» для Александра Лебедева, которого называют креатурой замгубернатора Азата Ислаева, курирующего строительство и транспорт. Ему предстоит в сжатые сроки показать эффективную работу на важном направлении. Ставя амбициозные и интересные задачи, Наталья Комарова стимулирует членов своего правительства к напряженной работе на результат, который в первую очередь почувствуют и оценят жители региона.