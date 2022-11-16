В Югре открыт набор в бесплатную «Школу 21» для будущих работников IT

Сургут станет четвертой в России точкой на карте, где появится относительно новый, но уже доказавший свою эффективность образовательный проект – «Школа 21» от одной из главных корпораций нашей страны – «Сбера». Это место, где любой желающий, прошедший отбор, бесплатно может получить концентрированные знания и навыки в сфере IT. Когда идея открыть «Школу 21» в Сургуте только появилась, ее инициативу поддержал глава Сургута Андрей Филатов. И вот процесс подготовки помещения для этого учреждения близок к завершению, параллельно начинается первый набор «учеников». Почему это важно для Сургута и в целом Югры – в материале СИА-ПРЕСС.

Как рассказывает директор «Школы 21» Александр Федяков, этому проекту исполнилось четыре года. Первые три кампуса были открыты в Москве, Казани и Новосибирске, Сургут станет четвертым городом присутствия. «Эта программа предназначена, чтобы готовить разработчиков высокого уровня, она доказала свою состоятельность по качеству подготовки специалистов. Школа работает в бесплатном формате, и у нас более половины учащихся вообще не имеют опыта программирования, но к моменту завершения программы они станут успешными и квалифицированными специалистами», – рассказал Федяков.

Презентовать старт первого набора «Школы 21. Югра» в Сургут приехал первый заместитель губернатора Алексей Охлопков: «Более года назад нас пригласили посмотреть на кампус «Школы 21» в Москве, и тогда делегация правительства Югры вместе с Натальей Комаровой зажглись этой идеей и решили, что такой формат обучения подойдет для жителей нашего региона, станет важным фактором развития экономики и цифровой трансформации. В апреле 2022 года мы подписали договор со «Сбером», учредили АНО «Школа 21. Югра» и вошли в активную фазу реализации проекта. Сегодня в кампусе, который расположится в 30 мкрн Сургута (Иосифа Каролинского, 14/1 – прим. авт.), завершаются ремонтные работы, это будет современное красивое помещение площадью более 3 тысяч квадратных метров. Надеюсь, что люди, которые пройдут обучение в этой школе, останутся в Югре и будут развивать здесь новые направления в экономике».

Вообще сложно представить себе более актуальное образовательное учреждение – дефицит качественных кадров в сфере информационных технологий испытывает весь мир, в том числе, и Россия, и Югра. Благодаря этому проекту примерно через полтора года в Сургуте и автономном округе появится первая когорта выпускников – квалифицированных и мотивированных разработчиков (и не только).

Основная нагрузка по предварительному обсуждению и привлечению проекта на территорию Сургута легла на Наталью Комарову – она возглавляла переговорный процесс и лично встречалась по этому поводу с главой «Сбера» Германом Грефом. В итоге было решено, что учреждение откроется на базе созданного АНО «Школа 21. Югра», возглавит ее сургутянин Дмитрий Балаушко (к слову, бывший работник холдинга СИА-ПРЕСС), а финансироваться этот проект будет из окружного бюджета.

По словам Алексея Охлопкова, ориентировочные затраты – порядка 100 млн рублей в год. Но эффект будет куда мощнее и дороже вложенных денег. «Мы часто говорим про диверсификацию экономики, развитие креативных индустрий, цифровую трансформацию, необходимость сохранения конкурентоспособности в современном мире, и этот проект – один из самых эффективных и правильных для ответа на эти вопросы, – объяснил Охлопков. – Если мы будем получать по 150-200 высококлассных современных программистов в год, то это станет большим вкладом в экономику. Надеюсь, что они будут оставаться в Югре, работать как в ТЭКе, так и органах власти, в бизнесе, а также создавать сообщество, которое когда-нибудь приведет к созданию «единорога» (стартап, который в течение десяти лет достигает стоимости в миллиард долларов – прим. авт.)», – поделился мнением замгубернатора.

В общем, в глазах власти «Школа 21. Югра» – это один из существенных инструментов, которые могут способствовать диверсификации экономики и повышению ее качества. Важно и то, что единственное возрастное ограничение проекта – учащиеся должны быть совершеннолетними. То есть многие сургутяне и жители округа, которые могут быть недовольны своим текущим положением, но хотят вырваться на новый уровень, получат возможность реализовать эти стремления и получить передовые навыки в сфере IT. «Важно, что выпускники «Школы 21» становятся не просто профессионалами, но и высокооплачиваемыми специалистами. По статистике, их доход начинается от 100 тысяч рублей в месяц, – отметил Алексей Охлопков. – И это при бесплатном обучении в течение полутора-двух лет. Лично я очень сильно верю в эту школу и успех этого начинания в Югре».

Если «Школа 21» дает столь хорошие знания при условии, что не требует никаких базовых навыков программирования, возникает вопрос – каким образом учреждение справляется с потоком желающих туда поступить? Тут все ожидаемо – речь о весьма сложной системе отбора, где важную роль будет играть упорство и решимость абитуриентов.

Для начала нужно подать заявку через сайт 21-school.ru. Там желающему погрузиться в программирование предстоит пройти первичное тестирование в игровой форме. Оцениваться будут навыки логического мышления, запоминания и других базовых навыков. Кто набирает должное количество баллов по этим тестам – попадает на отборочный интенсив. «В течение года мы проводим пять подобных интенсивов – два зимой и три летом, каждый раз на них приглашается по 150 человек, и это – суровое испытание, – рассказывает Александр Федяков. – В течение 26 дней им предстоит каждый день без выходных писать код. Сочетать с работой и учебой это будет довольно сложно. Но в итоге примерно треть участников, показавших и лучший результат, и лучшую динамику, а также коммуникативные навыки, попадет в основную программу обучения».

Далее им предстоит пройти общую стажировку, а затем получать углубленные знания по специфике, которую они выберут. Если на стажировке они будут получат навыки специалиста класса Junior (младший), то после полутора лет уже смогут претендовать на позиции Middle или Middle+ (средний).

На самом деле в сургутской «Школе 21. Югра» можно будет получить не только навыки по профессии разработчика, но и массу других – DevOps, инженер по работе с данными, тестировщик, проектный менеджер, и даже современный маркетолог, чья работа также неизменно связана с нюансами программирования. В той же школе учащиеся будут осваивать гибкие навыки (они же soft skills) – умение коммуницировать, совместно решать задачи, выстраивать тайм-менеджмент, управлять стрессом и так далее. «Эти навыки зачастую даже важнее с точки зрения карьеры, чем умение программировать. Рекомендую всем, кто хочет строить современную карьеру и в той или иной степени погружаться в IT, идти в «Школу 21», – подчеркнул Александр Федяков.

За четырехлетнюю историю проекта сформировался пул необычных успешных кейсов – например, каменотес из Казани решил приехать в Москву и учиться в «Школе 21», и сейчас благополучно работает программистом в «Сбере». Есть примеры людей, которые в предпенсионном возрасте решили посвятить себя IT – и преуспевали. Это способствует не только программа, но и сама среда – кампусы «Школы 21» напоминают небольшие IT-компании, офисы которых открыты 24/7, и люди туда приходят не только работать, но общаться и придумывать новые проекты в приятной компании и атмосфере.

Сейчас в «Школе 21. Югра» запущен сбор первых заявок и онлайн-тестирования. Первый отборочный интенсив запланирован на февраль.

При поддержке администрации города