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Больше 900 случаев ковида зафиксировано в Югре за сутки

У большинства заболевших югорчан ковид протекает как ОРВИ

Больше 900 случаев ковида зафиксировано в Югре за сутки
Фото: unsplash.com

За минувшие сутки в ХМАО выявлено 963 новых заболевших в 21 муниципалитете. Больше всего случаев зафиксировано в Сургуте (291), Ханты-Мансийске (163), Нефтеюганске (83) и Нижневартовске (60). 235 937 югорчан переболели за все время.

На момент выявления у 949 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 14 обнаружена пневмония. За сутки излечились 710 жителей региона, за весь период пандемии – 224 502.

Летальных исходов среди югорских пациентов не зафиксировано. Общее число жертв инфекции, по официальным данным, достигло в регионе 2 565 человек.


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Сегодня в 14:19, просмотров: 162, комментариев: 0
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