5 915 югорчан покусали клещи в этом году

5 915 югорчан оказались укушены клещами, сообщает пресс-служба окружного Роспотребнадзора. Это на 57,3% больше среднемноголетнего уровня и на 40% выше, чем за аналогичный период 2021 года. На неделе с 22 по 28 августа клещи покусали 69 человек, что на 38% выше аналогичного периода прошлого года.

Чаще всего в этом году клещи нападали на людей в лесу (36,2% всех обращений), на дачах и в садах (27,9%). В черте населенных пунктов пострадали 19,04% всех обратившихся за медицинской помощью. Завозные случаи составили 3,9%.

Также в ХМАО зарегистрировано 25 случаев заболевания инфекциями, передающимися клещами, в том числе 16 случаев клещевого вирусного энцефалитам.

«Среди всех заболевшие КЭ привиты был только 1 житель Нефтеюганска, экстренная профилактика проведена шести пострадавшим. Один случай закончился летальным исходом. Также зарегистрировано 9 случаев иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ), экстренную профилактику удалось назначить лишь 6 пострадавшим», - отметили в пресс-службе ведомства.