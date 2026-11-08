В Сургуте спустя месяц после очистки Бардыковки в воде снова обнаружили мазут

В Сургуте вновь обнаружили нефтепродукты в протоке Бардыковке. Очередной случай загрязнения произошел в пятницу, 6 ноября. Информацию об этом журналистам «СургутИнформ-ТВ» подтвердили в администрации города.

Сейчас на месте работают сотрудники спасательного центра. Они собирают попавший в воду мазут и складывают его в мешки. Причину нового загрязнения пока не сообщили.

Напомним, ранее нефтепродукты обнаружили в Бардыковке в конце сентября. Тогда местный житель пожаловался на сильный запах мазута и темные пятна на поверхности воды. Ситуацией заинтересовалась природоохранная прокуратура, специалисты которой выехали на место и взяли пробы воды.

Очистку протоки начали 27 сентября, а основные работы завершили в октябре. За это время спасатели собрали и утилизировали 16,5 кубометра нефтяной эмульсии. Чтобы загрязнение не распространялось дальше, специалисты установили боновые заграждения, а после очистки заменили загрязненные боны на новые.

Позже власти установили, что нефтепродукты попали в протоку через ливневую канализацию. Городская дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса обратилась в полицию, чтобы найти виновных в незаконном сбросе.