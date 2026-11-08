Более миллиона жителей Югры регулярно занимаются физкультурой и спортом

ХМАО вошел в топ-10 регионов России по уровню удовлетворенности жителей условиями для занятий физкультурой и спортом. Результаты рейтинга озвучили на заседании правительственной комиссии под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко, сообщает «Югра. Официально».

«Наш Президент Владимир Владимирович Путин поставил цель: к 2030 году уровень удовлетворенности граждан условиями для занятий спортом должен достичь 70%. Для этого необходимо создавать инфраструктуру, развивать кадры для спортивной сферы, проводить соревнования», – отметил Чернышенко.

В пресс-службе окружного правительства подчеркнули, что сейчас в Югре регулярно занимаются физкультурой и спортом более миллиона человек – это 61% жителей. Всего в регионе развивают 130 видов спорта, а ежегодно проводят около 700 соревнований.

Для занятий спортом в Югре открывают новые спорткомплексы, лыжные базы, ледовые площадки и площадки для сдачи нормативов ГТО. Также в округе развивают корпоративный спорт, а привлекать к занятиям жителей небольших населенных пунктов помогает программа «Земский тренер».

Отдельное внимание регион уделяет адаптивному спорту. По информации властей, более 26% жителей Югры с инвалидностью ведут активный образ жизни, в том числе ветераны СВО.

Напоминаем, что в Сургуте на следующей неделе, с 9 по 15 ноября, запланировали девять спортивных мероприятий. Среди них – окружные и межрегиональные соревнования, городские турниры и матчи Кубка России.