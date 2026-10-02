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Клены, яблони и сирень: сургутяне вместе озеленили Сквер Дружбы народов

В Сургуте проходит масштабное озеленение общественных пространств

Клены, яблони и сирень: сургутяне вместе озеленили Сквер Дружбы народов
Фото администрации Сургута

В сквере Дружбы народов прошел Единый день высадки деревьев. Представители национально-культурных объединений, молодежь, волонтеры и сотрудники городских служб взялись за лопаты, чтобы дополнить обновленное пространство новыми посадками. За день только в этом месте высадили 34 саженца — клены, яблони, сирень и другие растения.

Глава Сургута Максим Слепов назвал совместную работу вкладом в будущее города. «Сквер Дружбы Народов — особое для Сургута место. Благоустройство завершили в Год единства народов России. Пространство объединяет людей разных поколений и национальностей, напоминает о ценности единства и заботы друг о друге. Теперь здесь станет ещё уютнее и красивее благодаря общим стараниям. Всего сегодня на пяти локациях вдоль улиц города высадили более 150 саженцев. Пусть каждое посаженное дерево растёт и радует сургутян долгие годы. А мы позаботимся об уходе и бережном отношении к каждому растению», — отметил градоначальник.

Посадочный материал привезли из питомника Свердловской области. Среди деревьев — сибирская яблоня и яблоня сорта Роялти. Последняя цветет розовым и, как отмечают специалисты, напоминает сакуру. В сквере также появятся сибирские ели, черемуха, рябина и кустарники. Часть растений уже высаживали здесь ранее, а нынешняя акция продолжила озеленение территории.

Директор МКУ «Лесопарковое хозяйство» Ирина Николаенко рассказала, что саженцам от пяти до семи лет. Это уже сформированные растения с закрытой корневой системой, поэтому, по ее оценке, яблони и черемуха могут зацвести следующей весной. Небольшие заморозки осенним работам тоже не помешают.

Сквер стал одной из площадок большой городской акции. В тот же день посадки запланировали еще в нескольких местах — на улице Энгельса, улице Дзержинского, Комсомольском проспекте и проспекте Мира. Всего за день в Сургуте собирались высадить около 150 саженцев, а за ближайшие три недели — порядка тысячи. Весной в городе уже посадили около 300 деревьев и кустарников.

Для осенней высадки намечено более 30 участков в разных частях Сургута. При выборе мест специалисты смотрят, где зелени не хватает. Например, на проспекте Мира деревья и кустарники растут неравномерно: одни отрезки улицы озеленены, другие остаются почти пустыми. При этом посадить дерево можно не в любой свободной точке — нужно учитывать подземные коммуникации и охранные зоны.

К акции приглашают и горожан, желающих помочь с посадкой. Работы предусмотрены в том числе по субботам. По словам Ирины Николаенко, участие добровольцев позволяет за один день сделать то, на что силами одного учреждения ушло бы значительно больше времени. Лесопарковое хозяйство принимает заявки и распределяет помощников по площадкам.

Для представителей национальных объединений работа в сквере приобрела и личный смысл. Председатель Мордовского национального культурного центра «МасторАва» Геннадий Наркаев напомнил, что Сургут строили люди, приехавшие из разных республик СССР. По его словам, участие в высадке — еще один способ вместе позаботиться о городе, который стал общим домом.

Председатель регионального «Общества русской культуры» Ярослав Соловьев вместе с другими участниками посадил клен и ель. Места выбрали ближе к дороге: теперь по пути на работу можно будет видеть, как растут деревья. Для него такая акция — продолжение привычной совместной работы национальных объединений Сургута.

После посадки растениям потребуется уход. Ирина Николаенко признала, что не все саженцы одинаково легко переживают сургутскую погоду: минувшее жаркое лето оказалось тяжелым, в частности, для части сибирских елей. За ослабленными деревьями специалисты продолжают наблюдать и ухаживать. А у тех, что посадили в сквере Дружбы народов сейчас, первая проверка на прочность впереди — сургутская зима.

При поддержке Администрации Сургута


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02 октября в 18:33, просмотров: 582, комментариев: 0
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