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Исследование россиян показало, что они стали больше потреблять алкоголя «из-за психологической напряженности». А вы...

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​В Сургуте подростки на моторной лодке наехали на купающегося мужчину

В Сургуте моторная лодка с подростками столкнулась с купающимся в водохранилище мужчиной

​В Сургуте подростки на моторной лодке наехали на купающегося мужчину
Фото: телеграм-канал администрации Сургута

Вечером 24 июня на водохранилище Сургутской ГРЭС-1, в районе СОТ «Заречный», произошел несчастный случай. Моторная лодка, которой управляли подростки, столкнулась с купающимся 72-летним мужчиной. В результате инцидента он получил множественные рубленые раны лица и предплечья. Его доставили в тяжелом состоянии в травматологическую больницу.

Управление по делам ГО и ЧС администрации города напоминает всем о необходимости строгого соблюдения правил пользования маломерными судами. В частности, рекомендуется внимательно следить за обстановкой на водоеме во время движения судов, чтобы избежать подобных трагических происшествий.


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Сегодня в 14:42, просмотров: 94, комментариев: 0
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